TBMM Başkanvekili Aydın:

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Hem Türkiye'nin ulusal sınır güvenliği hem de Afrin ve bölge halkının huzuru için terörle mücadele etmek zorundayız. Bu yaptığımız operasyonlar sonucunda binlerce Suriyeli ülkesine geri döndü ve dönmeye devam ediyor." dedi.

Kahta ilçesinde partisinin düzenlediği toplantıya katılan Aydın, burada yaptığı konuşmada, dünyada Türkiye gibi terör örgütleriyle kararlı ve etkili şekilde mücadele eden başka bir ülke olmadığını söyledi.

Terörü destekleyenlerin Türkiye'ye hesap sorma hakkının olmadığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Afrin ve Amanoslar üzerinden çok sayıda PKK-YPG-PYD terör örgütlerinin militanları Türkiye'ye sızdığı için bu operasyon gerekli oldu. Türkiye'nin bekası oradaki terör örgütlerini yerinde kurutmaktan geçiyor. Biz onlara, 'Terör koridoru açmayın, terör örgütlerine tırlarla silah taşımayın. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü alt edemezsiniz.' dedik. Eğer bize 'Müttefik, dost ülke.' diyorsanız, 'Bizimle birlikte durursanız terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemiş olursunuz.' Sözümüzü dinlemediler."