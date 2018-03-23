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TBMM Başkanvekili Aydın, Adıyaman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Aydın ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hububat Analiz Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası Hububat Analiz Laboratuvarı açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanvekili Aydın, beraberindeki TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile kamu kurum kuruluş temsilcileri Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Burada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'ya kitap takdim ederken, Kalkancı da Hisarcıklıoğlu'na el yapımı secade hediye etti.

Daha sonra Adıyaman Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Aydın ve Hisarcıklıoğlu buradaki Hububat Analiz Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Heyet, açılışın ardından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret etti.

Uslu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra karayoluyla Şanlıurfa'ya gitti.

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hububat analiz laboratuvarı Rifat Hisarcıklıoğlu TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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