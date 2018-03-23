TBMM Başkanvekili Aydın, Adıyaman'da

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası Hububat Analiz Laboratuvarı açılışını gerçekleştirdi.
TBMM Başkanvekili Aydın, beraberindeki TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile kamu kurum kuruluş temsilcileri Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.
Burada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'ya kitap takdim ederken, Kalkancı da Hisarcıklıoğlu'na el yapımı secade hediye etti.
Daha sonra Adıyaman Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Aydın ve Hisarcıklıoğlu buradaki Hububat Analiz Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.
Heyet, açılışın ardından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret etti.
Uslu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra karayoluyla Şanlıurfa'ya gitti.
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum