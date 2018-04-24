TBMM Başkanvekili Aydın Samsat'ta

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Daha önce zorunlu deprem sigortası aranıyordu, kanun gereği eğer ona bakılsaydı Samsat'a hiçbir konutu yapamazdık. KHK ile bunu değiştirdik." dedi.

Aydın, 5,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedeleri ve iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Aydın, hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçen yıl da ilçede deprem olduğunu anımsatan Aydın, vatandaşın ilk andan itibaren devletini ve hükümetini hep yanında gördüğünü söyledi.

Aydın, 10 gün önce ilçede depreme dayanıklı kalıcı konutların temellerini attıklarını anımsatarak, şunları belirtti:

"Daha önce zorunlu deprem sigortası aranıyordu, kanun gereği eğer ona bakılsaydı Samsat'a hiçbir konutu yapamazdık. KHK ile bunu değiştirdik, yine ilk andan itibaren acil yardım anlamında ne gerekiyorsa bunlar yapıldı, bütün ihtiyaçlar giderildi. İkinci depremde de yine vatandaşlarımızın şu an yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Başbakanımızın da bilgisi ve talimatları doğrultusunda bugün hem Başbakan yardımcımız hem Sağlık Bakanımız şu an Samsat'ta hemşehrilerimizle birlikte."