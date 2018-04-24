TBMM Başkanvekili Aydın Samsat'ta

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Daha önce zorunlu deprem sigortası aranıyordu, kanun gereği eğer ona bakılsaydı Samsat'a hiçbir konutu yapamazdık. KHK ile bunu değiştirdik." dedi.
Aydın, 5,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedeleri ve iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Aydın, hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçen yıl da ilçede deprem olduğunu anımsatan Aydın, vatandaşın ilk andan itibaren devletini ve hükümetini hep yanında gördüğünü söyledi.
Aydın, 10 gün önce ilçede depreme dayanıklı kalıcı konutların temellerini attıklarını anımsatarak, şunları belirtti:
"Daha önce zorunlu deprem sigortası aranıyordu, kanun gereği eğer ona bakılsaydı Samsat'a hiçbir konutu yapamazdık. KHK ile bunu değiştirdik, yine ilk andan itibaren acil yardım anlamında ne gerekiyorsa bunlar yapıldı, bütün ihtiyaçlar giderildi. İkinci depremde de yine vatandaşlarımızın şu an yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Başbakanımızın da bilgisi ve talimatları doğrultusunda bugün hem Başbakan yardımcımız hem Sağlık Bakanımız şu an Samsat'ta hemşehrilerimizle birlikte."
Depremde zarar gören yerleri incelediklerini aktaran Aydın, yaraların en kısa sürede sarılacağını, bunun için tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade etti.
İlçede daha dayanıklı ve modern yapıların yapılması yönünde adımlar attıklarını söyleyen Aydın, "En kısa sürede bu yaraları nasıl sararız onun muhasebesini yapıyoruz. Tek tesellimiz çok şükür can kaybı yok. Ayakta tedavi gören 37'ye yakın yaralımız var, bunların çoğu da zaten hastanelere gelir gelmez tedavileri yapılarak taburcu edildi. Hastanemizde bir kısım hasar oluşmuş durumda. Aynı anda bir sahra hastanesi kuruldu zaten. Konteyner, barınma, yiyecek, giyecek, bu anlamda ihtiyaç dahilinde ilk etapta AFAD ve Kızılayımız da Sayın Valimiz ilk andan itibaren burada, belediyemiz, tüm ekiplerimiz buradalar." dedi.
Vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürede sona erdirmek istediklerini ifade eden Aydın, "Daha yeni, modern depreme dayanıklı, güçlü yapıların olduğu şehirleşmeyi de dikkate alarak yeni bir Samsat ilçesini kurmaktır. Can kaybının olmaması tesellimizdir, maddi hasarı da biran önce telafi edeceğiz inşallah." sözlerine yer verdi.
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