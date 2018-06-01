TBMM Başkanvekili Aydın şehit aileleriyle iftar yaptı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, al bayrağımızı gökte özgür bir şekilde dalgalandırmak kolay olmuyor. Bu ülkenin üzerinde çok çeşitli hesapların olduğunu hepimiz geçmişten beri biliyoruz." dedi.
Aydın, Adıyaman Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehitliğin Hazreti Peygamber'e komşu bir mertebe olduğunu, gazilerin de ülke savunmasında geri durmadığını söyledi.
Her bir şehidin ve gazinin kahraman olduğunu dile getiren Ahmet Aydın, şunları kaydetti:
"Bize emanet olan şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle birlikte iftar açma imkanına kavuştuk. Bazen deriz ya 'ateş düştüğü yeri yakar', ama her şehidimizin acısı, her gazimizin sıkıntısı aynı zamanda bütün bir millet olarak yüreğimizde hissettiğimiz sıkıntılardır. Devletimiz ve hükümetimiz bu anlamda bu acıları dindirmek adına elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Kadere iman etmişiz, bazen yaşarken de türlü türlü musibetler olabiliyor. Sonuç itibarıyla sebepler değişse de hakkımızda ilahi kader ne zaman tecelli ediyorsa, bir şekilde onu buluyoruz. O nasipimizdir bizim."
- "Bu topraklar kanla sulanarak vatan oluyor"
"Bu topraklar kanla sulanarak vatan oluyor." diyen Aydın, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, al bayrağımızı gökte özgür bir şekilde dalgalandırmak kolay olmuyor. Bu ülkenin üzerinde çok çeşitli hesapların olduğunu hepimiz geçmişten beri biliyoruz. Ama şehitlerimizin emeğiyle ve kanıyla sulanan bu topraklara, onların rızasına uygun bir şekilde sahip çıkmak ve bu ülkenin güçlü bir şekilde tam bağımsız yola devam etmesi için el birliğiyle gereğini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Ahmet Aydın, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.
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