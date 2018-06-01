HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM Başkanvekili Aydın şehit aileleriyle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, al bayrağımızı gökte özgür bir şekilde dalgalandırmak kolay olmuyor. Bu ülkenin üzerinde çok çeşitli hesapların olduğunu hepimiz geçmişten beri biliyoruz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, al bayrağımızı gökte özgür bir şekilde dalgalandırmak kolay olmuyor. Bu ülkenin üzerinde çok çeşitli hesapların olduğunu hepimiz geçmişten beri biliyoruz." dedi.

Aydın, Adıyaman Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehitliğin Hazreti Peygamber'e komşu bir mertebe olduğunu, gazilerin de ülke savunmasında geri durmadığını söyledi.

Her bir şehidin ve gazinin kahraman olduğunu dile getiren Ahmet Aydın, şunları kaydetti:

"Bize emanet olan şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle birlikte iftar açma imkanına kavuştuk. Bazen deriz ya 'ateş düştüğü yeri yakar', ama her şehidimizin acısı, her gazimizin sıkıntısı aynı zamanda bütün bir millet olarak yüreğimizde hissettiğimiz sıkıntılardır. Devletimiz ve hükümetimiz bu anlamda bu acıları dindirmek adına elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Kadere iman etmişiz, bazen yaşarken de türlü türlü musibetler olabiliyor. Sonuç itibarıyla sebepler değişse de hakkımızda ilahi kader ne zaman tecelli ediyorsa, bir şekilde onu buluyoruz. O nasipimizdir bizim."

- "Bu topraklar kanla sulanarak vatan oluyor"

"Bu topraklar kanla sulanarak vatan oluyor." diyen Aydın, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, al bayrağımızı gökte özgür bir şekilde dalgalandırmak kolay olmuyor. Bu ülkenin üzerinde çok çeşitli hesapların olduğunu hepimiz geçmişten beri biliyoruz. Ama şehitlerimizin emeğiyle ve kanıyla sulanan bu topraklara, onların rızasına uygun bir şekilde sahip çıkmak ve bu ülkenin güçlü bir şekilde tam bağımsız yola devam etmesi için el birliğiyle gereğini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Aydın, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit ettiİsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti
Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var (2)Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaziler ve yakınları Şehit Aileleri TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.