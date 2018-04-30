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TBMM Başkanvekili Aydın'dan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Aydın temasları kapsamında Mescid-i Aksa ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne ziyarette bulundu

KUDÜS (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Aydın ve beraberindeki heyette bulunan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Başkonsolosluk personeli tarafından karşılandı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu , Aydın'a Başkonsolosluk çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkonsolosluk diplomatlarıyla tek tek muhabbet eden Aydın, konsolosluk özel defterini imzaladı.

Heyet daha sonra Başkonsolosluk çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- TBMM Başkanvekili Aksa'yı ziyaret etti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, daha sonra Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, 'Miraç ve Yolculuk Durakları' sergisini gezdi.

Başkanvekili Aydın'a, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Turan eşlik etti.

Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir tarafından Aydın'a sergi hakkında bilgi verildi.

Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Türkçe eğitimi alan Filistinli öğrencilerle sohbet etti.

TBMM Başkanvekili Aydın ziyareti kapsamında ayrıca Mescid-i Aksa'yı da ziyaret etti.

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Mescidi Aksa Ahmet Aydın Doğu Kudüs

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