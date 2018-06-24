TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Adıyaman'da oy kullandığı sandıkta cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adıyaman'da oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Aydın'ın oy kullandığı Cengiz Topel İlkokulu 1300 numaralı sandıktaki sayımlar tamamlandı. 390 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta, 312 seçmen oy verdi.

Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan 182, CHP'nin adayı Muharrem İnce 55, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener 22, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 27, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu 12 oy aldı.

Sandıktaki 14 oy da geçersiz sayıldı.

