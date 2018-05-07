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TBMM Başkanvekili Tüzün:

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

"Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda kazanan Türkiye olacak. Barış ve huzur içinde birlikte Türkiyeli olmaktan, birlikte yaşamaktan, hiç kimsenin etnik kimliğini, inancını sorgulamadan huzur içinde yaşamanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda kazanan Türkiye olacak. Barış ve huzur içinde birlikte Türkiyeli olmaktan, birlikte yaşamaktan, hiç kimsenin etnik kimliğini, inancını sorgulamadan huzur içinde yaşamanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız." dedi.

CHP Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yeniden milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Tüzün, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini söyledi.

Tüzün, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Öylesine önemli bir seçime gidiyoruz ki, Türkiye'de ya tek adam zihniyetinin onayını vereceğiz veyahut, 'Hayır Türkiye tek adama teslim olamaz, Türkiye demokratik parlamenter sistemle yoluna devam etmeli.' diyeceğiz. Bu sürecin farklı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık sen ben değil, biz mücadelesi başlamıştır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götürerek muhalefete kumpas kurduğunu iddia eden Tüzün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar parlamentoya kumpas kurmuş, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi, 1995 seçimleri öncesi ve şimdi kumpas kurmayı gelenek haline getirmiş bir tek kişi yine aynı kumpası kurmaya kalktı ve kurdu. Türkiye'de rejimin değiştiğini, sistemin değiştiğini ve erken seçim yapılması gerektiğini söyledi. Bir baskın seçim. 'Muhalefet partileri hazırlanmasın, biz AKP-MHP ittifakını gerçekleştirdik, hadi bir erken seçim yapalım da bu milletin oylarını alalım, parlamentoda çoğunluğu sağlayalım ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçelim.' diye bir kumpas kurmayı gelenek haline getiren bir zihniyet Devlet Bahçeli, aynı kumpası yine kurmaya kalktı."

Yaşar Tüzün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu ve seçileceğine inandığını kaydederek, "İnce, cumhurbaşkanı olduğunda kazanan Türkiye olacak. Barış ve huzur içinde birlikte Türkiyeli olmaktan, birlikte yaşamaktan, hiç kimsenin etnik kimliğini, inancını sorgulamadan huzur içinde yaşamanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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Bilecik TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

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