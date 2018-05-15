TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in dün Filistin ve Gazze'deki olaylarda 60'tan fazla sivili katledip, 3 bine yakın sivili de yaralamasının ardından TBMM bugün toplanarak ortak bir bildiri yayınladı. AK Parti, CHP ve MHP tarafından yayınlanan bildiriye HDP imza vermdi. "Kudüs" özel oturumuyla toplanan TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ayrı ayrı kürsüye gelerek ortak bildiriyi okudu. İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin hazırlanan bildiride, "Biz TBMM'nin üç parti grubu olarak Kudüs'te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiri ile tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz." ifadesi yer aldı. ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını, BM üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul Zirvesi'ndeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulamasının, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirdiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"KINIYOR VE LANETLİYORUZ" "14 Mayıs 2018 günü Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2 bin 770'in üzerinde kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in BM kararlarını yok sayması, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlere meydan okumasına karşı Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. Bu uğurda, insanlığın ortak vicdanı olarak görevini yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmak anlamına geldiği belirtilen bildiride, "Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür." denildi.

"YAŞASIN FİLİSTİN, YAŞASIN KUDÜS" Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışının, Arap Birliği ve BM başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışının, Filistin sorununda tarihi, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçmeyişlerinin tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacağı kaydedilen bildiride, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. TBMM'deki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs." HDP NEDEN İMZA VERMEDİ? HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Bildiriler imzalayıp 'yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs' demekle ya da rozetler dağıtıp 'Kudüs onurumuzdur' demekle sorunlar çözülmüyor. Biz somut bir öneri getiriyoruz ve genel görüşme açılmasını talep ediyoruz." dedi.