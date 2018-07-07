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TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Kılıçdaroğlu kürsüye doğru ilerlerken CHP sıralarında bulunan milletvekilleri ayağa kalkarak Kılıçdaroğlu'nu alkışladı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Kılıçdaroğlu'nu alkışladığı objektiflere yansıdı. Bahçeli'nin, Meclis Genel Kurul Salonu'na giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamaması ile dikkat çekmişti.

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

İzmir’den milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı anons edildikten sonra yemin etmek üzere kürsüye doğru harekete geçti. CHP sıraları da bu sırada ayağa kalktı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışladı.

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BAHÇELİ OTURDUĞU YERDEN KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLADI

Kılıçdaroğlu’nu alkışlayanlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. Bahçeli oturduğu yerden Kemal Kılıçdaroğlu’nu alkışladı.

ERDOĞAN GELİNCE AYAĞA KALMAMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurul Salonu'na girdiğinde diğer milletvekillerinin aksine ayağa kalkmaması büyük dikkat çekmişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
YA BU ADAMIN NE YAPMAK ISTEDIGINI BU GÜNE KADAR KIMSE ANLAMADI Kİ
Bunamış olabilir.. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu nu karıştırmıştır.
At izi it izi böyle karmakarışık ilişkiler menfaat medyanın oyunu ile oluyor bu millette bedel ödüyor...milleti iyi kullanıyorlar
Gündemi belirleyecek olan IYI partidir simdi IYI parti idam ayasofya incirlik israil ıle olan anlaşmaların iptali meclisde arincin oğlu gibi fetocularin araştırılması 3600 ek gösterge uzman çavuşların astsubaylarin memurların seçim döneminde verilen sözleri andımız okutulması Ne Mutlu Türküm Diyene tabelaları geri takılması kerkük'ün Turkiyeye bağlanması adnan oktarin faaliyetlerinin durdurulması olaylarını gündeme getirecek MHP CHP destek verecek bakalım AKP ne diyecek? Bunu buraya yazıyorum tarihe not düşün
kıyamete az kaldı
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