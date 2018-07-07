TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

İzmir’den milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı anons edildikten sonra yemin etmek üzere kürsüye doğru harekete geçti. CHP sıraları da bu sırada ayağa kalktı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışladı.

BAHÇELİ OTURDUĞU YERDEN KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLADI

Kılıçdaroğlu’nu alkışlayanlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. Bahçeli oturduğu yerden Kemal Kılıçdaroğlu’nu alkışladı.

ERDOĞAN GELİNCE AYAĞA KALMAMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurul Salonu'na girdiğinde diğer milletvekillerinin aksine ayağa kalkmaması büyük dikkat çekmişti.





