TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

Meclis'te komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu.
AK Parti toplam 458 komisyon üyeliğinden 228'ini aldı. CHP 106, HDP 52, MHP 37, İYİ Parti ise 35 üye verecek.
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