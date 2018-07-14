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TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 01:20 | Son Güncelleme

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

Meclis'te komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu.

HANGİ PARTİ NE KADAR ÜYE VERECEK?

AK Parti toplam 458 komisyon üyeliğinden 228'ini aldı. CHP 106, HDP 52, MHP 37, İYİ Parti ise 35 üye verecek.

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TBMM meclis ak parti CHP İYİ parti

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