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TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin töreni için geldiği TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri ayağa kalkmayarak protesto gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını bildirmişti.

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

24 Haziran seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin ettiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri, yemin töreni gerçekleştirilirken ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PROTESTOYU DUYURMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını bildirmişti.

"TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI KARŞISINDA AYAĞA KALKMAYIZ"

Özel açıklamasında, "Yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine CHP olarak katılacağız ama ayağa kalkmayacağız. Yargı ve yasamanın yürütme karşısında ayağa kalkması kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Bir partinin genel başkanı, tarafsızlığını yitirmiş cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmayız." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı:


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