TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

24 Haziran seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin ettiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri, yemin töreni gerçekleştirilirken ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını bildirmişti.
Özel açıklamasında, "Yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine CHP olarak katılacağız ama ayağa kalkmayacağız. Yargı ve yasamanın yürütme karşısında ayağa kalkması kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Bir partinin genel başkanı, tarafsızlığını yitirmiş cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmayız." ifadelerini kullanmıştı.
İşte Özgür Özel'in o paylaşımı:
Yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine CHP olarak katılacağız ama ayağa kalkmayacağız.— Özgür Özel (@eczozgurozel) 8 Temmuz 2018
Yargı ve yasamanın yürütme karşısında ayağa kalkması kuvvetler ayrılığına aykırıdır.
Bir partinin genel başkanı, tarafsızlığını yitirmiş cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmayız. pic.twitter.com/o3cFuoDY30
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