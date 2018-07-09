TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

24 Haziran seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin ettiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri, yemin töreni gerçekleştirilirken ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PROTESTOYU DUYURMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını bildirmişti.

"TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI KARŞISINDA AYAĞA KALKMAYIZ"

Özel açıklamasında, "Yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine CHP olarak katılacağız ama ayağa kalkmayacağız. Yargı ve yasamanın yürütme karşısında ayağa kalkması kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Bir partinin genel başkanı, tarafsızlığını yitirmiş cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmayız." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı:

Yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine CHP olarak katılacağız ama ayağa kalkmayacağız.



Yargı ve yasamanın yürütme karşısında ayağa kalkması kuvvetler ayrılığına aykırıdır.



Bir partinin genel başkanı, tarafsızlığını yitirmiş cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmayız. pic.twitter.com/o3cFuoDY30 — Özgür Özel (@eczozgurozel) 8 Temmuz 2018



