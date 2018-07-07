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TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz dönem İçişleri Bakanlığı yapan ve sık sık CHP'lilerle karşı karşıya gelen Süleyman Soylu, Meclis'te yemin ederken CHP'li bazı vekiller arkasını döndü. CHP'lilerin protestosunun nedeni olarak Soylu'nun "Şehit cenazelerine CHP'li il başkanlarını almayın" sözlerinin neden olduğu düşünülüyor.

TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!
  1. Dönem TBMM yemin töreninde yemin eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin sırası kendisine geldiğinde değişik bir protestoyla karşılaştı.

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SOYLU YEMİN EDERKEN SIRTLARINI DÖNDÜLER

Soylu yemin ederken bazı CHP’li milletvekilleri sırtını döndü ve Soylu’nun yemini bitene kadar bu şekilde bir protesto gerçekleştirdi. CHP'lilerin protestosunun nedeni olarak Soylu'nun "Şehit cenazelerine CHP'li il başkanlarını almayın" sözlerinin neden olduğu düşünüldü.

"CHP İL BAŞKANLARINI ŞEHİT CENAZELERİNDE PROTOKOLE KABUL ETMEYİN"

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuşmuştu.


PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
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Süleyman Soylu CHP TBMM protesto

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