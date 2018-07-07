TBMM'de Süleyman Soylu protestosu! CHP'li vekiller sırtlarını döndü!

Soylu yemin ederken bazı CHP’li milletvekilleri sırtını döndü ve Soylu’nun yemini bitene kadar bu şekilde bir protesto gerçekleştirdi. CHP'lilerin protestosunun nedeni olarak Soylu'nun "Şehit cenazelerine CHP'li il başkanlarını almayın" sözlerinin neden olduğu düşünüldü.
Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuşmuştu.
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