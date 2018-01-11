TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Norveç, Hindistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, ilk olarak Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen'i kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, dana sonra sırayla Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

(AA)