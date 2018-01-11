TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Norveç, Hindistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü.
Bozkır, ilk olarak Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen'i kabul etti.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, dana sonra sırayla Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
(AA)
Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak
Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum