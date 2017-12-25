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TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Cezayir'de

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 23:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Buhacca, Türk heyetini kabul etti

CEZAYİR (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır liderliğindeki heyet, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi Başkanı es-Said Buhacca ile bir araya geldi.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhacca, Türk heyetini kabulünde iki ülkenin zengin bir geçmişi paylaştığını ve köklü ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Tarihi ilişkiler sayesinde ekonomik ve kültürel alandaki ikili iş birliğinin güçleneceğine dikkati çeken Buhacca, parlamenterler arasındaki diyaloğu karşılıklı ziyaretlerle ileriye taşımanın önemine işaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın da terörle mücadele ve sınırları koruma konusunda Cezayir'in tecrübelerini önemli bulduğunu dile getirdiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki iş birliği yollarını ele almak üzere 4 günlük resmi ziyaret için dün Cezayir'e gelen TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, bugün Dışişleri Bakanı Abdülkadir el-Mesahil ile de bir araya gelmişti.

(AA)

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