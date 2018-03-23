TBMM Dışişleri Komisyonunun Washington temasları

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinde temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Türkiye'nin Afrin operasyonunda gösterdiği net başarı, bölgedeki kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır." dedi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Washington'da görev yapan Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde Türk Büyükelçiliğinde gerçekleşen buluşmada, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin ABD Kongresindeki görüşmeleri ve Türk-Amerikan ilişkileri ele alındı. - 16 kongre üyesi ile görüşme yapıldı ABD Kongresinde Senato ve Temsilciler Meclisi ayağında 16 kongre üyesiyle çok verimli görüşmeler yaptıklarını anlatan Bozkır, parlamentolar arasında bu tür doğrudan temasların artmasının önemine işaret etti.

Bozkır, ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Ed Royce ile ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu eş başkanları Pete Sessions ve Steve Chabot'un yanı sıra kongre üyeleri Tom Cotton, Ron Johnson, Christopher Murphy, James Risch, Tim Kaine ve Thom Tillis gibi isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Temaslarında özellikle Suriye eksenli konuların öne çıktığını kaydeden Bozkır, "ABD'de Zeytin Dalı Harekatı'nın çok da iyi anlaşılamadığını müşahede ettik. Bu noktada hem harekatın amaçları hem de DEAŞ'la mücadele bağlamında anlattıklarımız, muhataplarımızda ciddi tesir meydana getirdi." değerlendirmesinde bulundu. - "YPG tercihi tamamen yanlıştır" ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili Türkiye'nin şikayetlerini net ifadelerle kongre üyelerine ilettiklerini bildiren Bozkır, "ABD'nin YPG tercihi tamamen yanlış bir tercihtir. ABD, (Afrin operasyonunun başarısının ardından) PYD'nin yanında 'DEAŞ'a karşı mücadelede veriyorum' görüntüsünü değiştirmek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın bu denli hızlı ve başarılı gerçekleştirilmesinin birçok kesimde olduğu gibi ABD Kongresi üyelerinde de şaşkınlığa neden olduğunu gördüklerini belirten Bozkır, "Türkiye'nin Afrin operasyonunda gösterdiği net başarı, bölgedeki kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı. Bozkır, görüşmelerinde ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400 füzeleri, Patriot füzeleriyle ilgili güncel gelişmeler, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gibi birçok bölgesel konunun da ele alındığına değindi. - FETÖ konusu da gündemdeydi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi ve elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili konuların da görüşmelerinde gündeme geldiğini anlatan Bozkır, özellikle FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına ilişkin kongre üyelerinin daha yakından inceleme yapması talebinde bulunduklarını kaydetti. Volkan Bozkır, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarında birçok finansal usulsüzlük yaptığının rapor edildiğini, kongre üyelerinden bu usulsüzlükler konusuna da yakından bakmalarını istediklerini dile getirdi.