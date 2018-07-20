TBMM eski Başkanı Kahraman Samsun'da toplu açılış yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26’ncı Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Samsun'a geldi. Karahman, ilk olarak Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ardından Atakum ilçesinde toplam değeri 75 milyon TL olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, Osmanlı Hamamları, Seyir Terası, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi, 200 kilometre yol yapımından oluşan 8 projenin toplu açılış programına katıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet binası önünde yapılan açılış törenine Kahraman’ın yanı sıra, Vali Kaymak, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ordu milletvekilleri Şener Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılışı yapılan tesislerle ilgili bilgi verilen video gösterimi ile başladı. Ardından konuşma yapan TBMM 26’ncı Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, son yıllarda Türkiye’nin hizmet anlamında çok güzel gelişmeler yaşadığını belirterek, "Çok ilerleme kaydettik. Çok geliştik. Gelişmemizi dünya istemiyor. Kendine rakip ister mi? İstemiyor. Bizim önümüzü kesmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Onlardan biri de 15 Temmuz'du. 15 Temmuz sadece bir darbe değildi. Darbe de değildi, ihtilal de değildi. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına kasteden bir hareketti. Bayrağı indirecek olan bir hareketti. Rabbim bizi korudu. Harekatı 6 saat önceye almasalardı, korkup paniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye, 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu. Allah bizi korudu. Milletimizde satılmış yoktur. Satılmışlar Pensilvanya gibi dışarıdadırlar. Aldatılmışlar vardır. Neden birbirimize gireceğiz. Bu ülke bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Elimizden gayreti göstereceğiz. Burada çok güzel eserler meydana gelmiş. İshak Bey'i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise yapılan tesislerin toplu açılış kurdelesi kesildi.

