TBMM Genel Kurulu

Bunun üzerine açılan usul tartışmasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önergenin savunma yapılmadan önce, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da önergenin savunmadan sonra işleme alınması gerektiğini ifade etti. HDP ise görüş belirtmedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon kararının görüşmeleri sırasında, CHP'nin, İçtüzüğün 72. maddesine göre görüşmelere devam edilmesiyle ilgili verdiği önerge tartışma yarattı.

Daha sonra Leyla Zana adına savunma yapmak üzere HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş kürsüye geldi.

"Savunma yapmayacağım." diye söz başlayan Beştaş, şunları söyledi:

"İktidar partisinin 316 milletvekili var. Şu anda burada 22 milletvekili var. 300 milletvekili nerede? Uçtu. Haksızlık gizlensin diye bize İçtüzük anlatıyorsunuz.

Milletvekilleri burada olsa da olmasa da sonuç değişmeyeceği için buradan milletvekilleri gönderildi. Demek ki bizim sözlerimizin hiçbir önemi yok. Siz, halk iradesini gasbetmeye devam ediyorsunuz. Artık bu ülkede milli irade diye bir olgu kalmamıştır. Siz halktan bu kararı kaçırıyorsunuz. Biz sadece usulü bir işlemi gerçekleştirmeyi reddediyoruz. Biz kobay, kadavra değiliz. Asıl amaç halktan gerçekleri saklamak. Bu ayıp size yeter."

Beştaş'ın konuşmasının ardından, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi.

Aradan sonra CHP'nin görüşmelerin devam etmesiyle ilgili önergesi işleme alındı. Önergenin oylamasında AK Parti karar yeter sayısı istedi. Karar yeter sayısı bulunamayınca, Bahçekapılı birleşime yeniden ara verdi.

Yapılan ikinci ve üçüncü yoklamada da karar yeter sayısı bulunamayınca, TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporun oylanması, İçtüzük gereğince, görüşmelerin tamamlanmasının üzerinden 24 saat geçtikten sonra yapılabiliyor.

(AA)