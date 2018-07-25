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TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Ayrıntılar geliyor...

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