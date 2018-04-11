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TBMM heyeti AA Asya Kafkasya Temsilciliğini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

TBMM heyeti AA Asya Kafkasya Temsilciliğini ziyaret etti

BAKÜ (AA) - TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) Bakü'deki Asya Kafkasya Bölge Temsilciliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı seçimlerini izlemek için gözlemci sıfatıyla Azerbaycan'da bulunan, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'dan oluşan heyet, AA Asya Kafkasya Bölge Ofisi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Asya Kafkasya Bölge Editörü Tolga Özgenç, TBMM heyetine AA'nın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ünüvar, dünyada artık savaşların topla tüfekle değil, algı ve haberle de yapıldığını, gerçeği duyurmayanların başkalarının duyurduklarını kabullenmek durumunda kaldığını söyledi.

Gerçekleri duyurmak için yoğun bir emek gerektiğini vurgulayan Ünüvar, "AA Türkiye'nin gerçek bir sesidir. Bulunduğu konum itibarıyla dünyadaki başka ajanslardan geri değil. Artık başka ajansların verdiği bilgilerle yetinmek zorunda değiliz. Kendi imkanlarımız var. Bu imkanlarımızdan da AA gerektiği gibi faydalanıyor. Azerbaycan'daki çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz." dedi.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan Ünüvar, "Türkiye tecrübesini Azerbaycan'a aktarmayı kendisine bir görev atfediyor. Burada çok sayıda Türk kurumu var; TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, TSE, AA ve TRT gibi kurumlar Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmişliğini yansıtıyor. İmkanlarımızı ve ihtiyaçlarımızı ortaya koyarak birleştirmek en temel görevlerimizden birisidir. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliği bundan sonra daha da ileriye gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan da Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin sonsuza kadar devam edeceğini söyledi.

Bayraktutan, TBMM'de bulunan siyasi partilerin hangi gelenekten gelirlerse gelsinler Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliği, başarısı, müreffeh bir yaşama ulaşması açısından ortak paydada olduklarını kaydetti.

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Aydın, Azerbaycan'ın demokrasi serüveninde önemli bir mesafe katettiğine dikkati çekti.

Aydın, "Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın elde ettiği başarılardan mutluluk duyuyoruz. Seçimin, Azerbaycan'ın daha da gelişmesine, bölgede lider olmasına katkıda bulunacak bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

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