TBMM heyeti Almanya temaslarını tamamladı

Son olarak Köln kentinde Keup Caddesi'ndeki Türk esnafa ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Merkezine ziyarette bulunan heyet daha sonra temas ve gözlemlerine dair basın toplantısı düzenledi.

KÖLN (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Müslümanların mabetleri ve giyim kuşamları üzerinden ötekileştirilmesi, saldırıya uğraması, sosyal alanlarda daha çok bu ayrımcılıkların ortaya çıkmasının bu sorunun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Kolluk güçlerinin zanlıya haklarını yeterince anlatmaması, soruşturmanın savsaklanması ya da işi yavaştan almanın kurumsal ırkçılığa birer örnek teşkil ettiğini belirten Boynukara, sorunlara objektif şekilde ayna tutulup Alman yetkililere gösterilirse bunların çözülebileceğine inandığını aktardı.

Adnan Boynukara, yaptıkları görüşmeler sonucu Almanya'da kamusal ayrımcılık ve ırkçılığın yaşandığına ilişkin kanaatin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Serdar, "Müslümanların mabetleri üzerinden ötekileştirilmesi, saldırıya uğraması, giyim kuşamları üzerinden ötekileştirilmesi, sosyal alanlarda daha çok bu ayrımcılıkların ortaya çıkması bu sorunun ciddiyetini ortaya koyuyor." dedi.

Dünya barışı ve dünyada birlikte yaşamanın bir zorunluluğu olarak bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Serdar, çözümün dünya barışına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Her tür ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiğine değinen Boynukara, "Biz geleneksel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Kim olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın, nerede yapılırsa yapılsın ayrımcılığın doğru olmadığını, karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığının insanlığın evrensel değerleriyle kavga etmek anlamına geldiğine inanıyoruz. Bununla mücadele edilmesine inandığımız için de buradayız." ifadelerini kullandı.

- "Müslüman kadınlar açık hedef"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ise ayrımcılığın bir insanlık suçu olduğunu, bunun kime karşı ve nerede yapılırsa yapılsın değişmeyeceğini söyledi.

Kadınlarla yaptıkları görüşmelerde, özellikle Müslüman kimliği belli olanların bu toplumda açık hedef olduğu sonucuna vardıkları bilgisini paylaşan Ramazanoğlu, "Müslüman kadın dediğimiz zaman, bu başörtüsü de taşıyorsa kıyafetiyle 'Ben Müslümanım' diyor. Kadınların iş yerlerinde, görünür olan kısımlarda başörtülü olarak çalıştırılmaları konusunda iş yeri sahiplerinin çekinceleri oluşmaya başladı. Başörtülü kadınların daha görünmez alanlarda çalıştırılmasına özen gösteriliyor." değerlendirmesinde bulundu.