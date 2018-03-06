TBMM heyeti Özbekistan’da

TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haydar Ali Yıldız başkanlığındaki heyet Özbekistan'daki temasları kapsamında Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov ile bir araya geldi.
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal ile Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in de hazır bulunduğu görüşmede konuşan Abduhakimov, ülkede turizm sektöründe gerçekleştirilen değişimler hakkında bilgi verdi.
Turizmin geliştirilmesinde, Türkiye'nin örnek aldıkları ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Abduhakimov, bundan dolayı Komite bünyesinde Türkiye masasının kurulduğunu ve bu masanın Türkiye'nin turizm alanındaki deneyim ve tecrübelerini de araştırdığını söyledi. Abduhakimov ayrıca Özbekistan'a gelecek Türk turistlerin veya yatırımcılarının ülkede herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Abduhakimov, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Türkiye ile en yakın stratejik iş birliği kurulması konusunda kendilerini görevlendirdiğini ifade ederek, Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığını, bunun sonucunda ülkeye gelmek isteyen Türklerin sayısında belirgin artış olduğunu vurguladı.
Ülkedeki otel ve turizm işletmeciliğinde Türkiye'nin deneyim ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurgulayan Abduhakimov, Özbekistan'da turizm sektöründe yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcılar için tüm koşulları sağlamaya ve yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.
Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Yıldız da Türklerin Buhara ve Semerkant’a ayrı değer verdiğini ve bu toprakları görmek istediğini ifade etti.
İki ülke liderinin görüşmelerinde sağlanan mutabakat sonucunda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına çok önemli adımların atıldığını kaydeden Yıldız, ilişkilerinin çok büyük ivme kazandığını, Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Yıldız ve beraberindeki heyet, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi Başkan Yardımcısı Laziz Kudratov ile de görüşerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi meselelerini ele aldı.
- Özbekistan-Türkiye yuvarlak masa toplantısı
Öte yandan TBMM heyeti "Özbekistan ile Türkiye arasında ticari-ekonomik ve yatırım alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ufukları" konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldı.
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atham İkramov, TBMM heyetinin bu toplantıya katılmasının önemini vurgulayarak, bunun ülkede iş yapan Türk iş adamları için de faydalı olduğunu belirtti. İki ülke Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ve bu görüşmelerde sağlanan mutabakatların Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açtığını belirten İkramov, Türkiye’yi ülkesinin en büyük stratejik ortaklarından biri gördüklerini ifade etti.
Yıldız da ülkede faaliyet yapan Türk iş adamlarının bir taraftan Özbekistan halkı ve devletinin diğer taraftan da Türkiye halkının ve devletinin kalkınmasını, refah ve huzurunu sağlamak, ayrıca büyük bir medeniyete katkıda bulunmak için çaba harcadığını belirtti.
Büyükelçi Ahmet Başar Şen de Özbekistan'ı, Asya bölgesinin yanı sıra aynı zamanda dünyada da parlamaya başlayan bir ülke olarak gördüklerini söyledi. Yeniden gelişmeye başlayan ilişkilerde, karşılıklı ticari-ekonomik ilişkilerin bir lokomotif görevi gördüğünü kaydeden Şen, bunun diğer alanlara da yansıyacağını kaydetti.
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