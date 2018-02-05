TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç:

KİLİS (AA) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "TSK, Burseya Dağı'nı ele geçirdi ve bir kere daha çok açık bir şekilde bizim tezimiz ispatlandı. Orada süper güçler PYD/PKK terör örgütünü bize karşı konuşlandırmışlar. Bize karşı alan savunması için hazırlık yapmışlar, bir iki metrelik beton duvarlar ve hendekler düzenli bir orduya karşı ancak yapılacak hazırlıklardır." dedi. Güvenç, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeleri yerinde görmek üzere geldiği Kilis'te Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaretinde, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreci yönettiğini ve bu dönemde halkın devletine tam destek verdiğini bildirdi. Türkiye'nin bölgede sadece terör örgütleriyle değil Ortadoğu'da haritaları değiştirmek isteyen süper güçlerle de mücadele ettiğini vurgulayan Güvenç, şöyle devam etti: "Kahraman ordumuz Afrin için Suriye topraklarında 16 gün oldu operasyon yürütüyor. TSK, Burseya Dağı'nı ele geçirdi ve bir kere daha çok açık bir şekilde bizim tezimiz ispatlandı. Orada süper güçler PYD/PKK terör örgütünü bize karşı konuşlandırmışlar. Bize karşı alan savunması için hazırlık yapmışlar bir iki metrelik beton duvarlar ve hendekler düzenli bir orduya karşı ancak yapılacak hazırlıklardır. Bir başka terör örgütüne karşı yapılacak hazırlıklar değildir. Hamdolsun silahlı kuvvetleri hava kuvvetlerimizin de devrede olmasıyla çok uzun süredir yaptıkları hazırlıkların hepsini bu kısa sürede bitirdi sonlarını getirdi. 15-20 kilometre derinliklerde coğrafya sert dağlık ve engebeli alanlar var ve bu alanlardan Amerika'nın verdiği uzun menzilli silahları bize atıyorlar. Bu silahların terör örgütlerinin elinde olması mümkün değil. Bunlar Amerikan silahları halkımız da artık bunu biliyor."

Güvenç, roketlerin atıldığı yerlerin anında tespit edildiğini ve TSK tarafından gerekli karşılığın verildiğini belirterek, bu anlamda Kilis ve Reyhanlı'ya atılan bombaların yerleri silahlı kuvvetler tarafından imha edildiğini söyledi. -"Amerika orada ölüme programladığı Kürt çocuklarını kullanıyor" Türkiye'nin inançlı ve kararlı olduğunu, halkın askerin arkasında dimdik durduğunu bunun böyle devam ettiği sürece kısa zamanda bölgenin terörden temizleneceğine değinen Güvenç, şu görüşlere yer verdi: "Amerika orada ölüme programladığı Kürt çocuklarını kullanıyor. Yani ne kadar Kürt çocuğu ölse Amerika'nın umurunda değil. Amerika ve batı bize sivilleri öldürmeyin dikkat edin diyor ama 3-4 senedir Kilis ve Reyhanlı'ya düşen bombalar ile ilgili bu terör örgütlerine hiçbir şey demiyorlar hatta bu terör örgütlerini silahlandırıyorlar. Halkımızın bunu çok iyi görmesi lazım. Biz inançlıyız, kararlıyız bu millet böyle dik durduğu müddetçe, askerimiz bu kahramanlığı gösterdiği müddetçe biz bunların hepsini temizleriz. Ama biraz zaman alır, ama biraz erken biter, ama biraz geç biter ordumuz dikkatli ve teenni ile yürüyor. Sivil hedeflere zarar vermemeye çalışarak yürüyor."

- "Kürtler PYD/PKK'ya rehindir" Güvenç, bundan sonraki sürecin meskun mahal olması nedeniyle biraz zor olabileceğine ancak Türkiye'nin bu anlamda da tecrübe sahibi olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin istikbal ve istiklali için Afrin'e girmek zorunda kaldığına işaret eden Güvenç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz askerimize güveniyoruz. Sınırın ötesinde kahramanca bu mücadeleyi yürütecekler ve kazanacaklar. Asıl bir başka yürütmemiz gereken bunun halkımıza iyi anlatılmasıdır. Ahlaksızca, insafsızca bu ülkenin düşmanları Türkiye'nin Kürtlere operasyon yaptığını, sivilleri öldürdüğünü söylüyorlar. Çok açık bir şekilde ifade ediyoruz Türkiye bu operasyona mecbur kalmıştır. Türkiye ısrarla NATO müttefiki bir ülke olarak Amerika ve dünyayı uyarmıştır. Bir terör örgütüne 4-5 bin tır silah vermeyin demiştir. Güneyimizde bizim 900 kilometre sınırımız var terör oluşumlarına izin vermeyiz demiştir. PKK-YPG'yi de uyarmıştır ama laf dinlememişlerdir. Bizim derdimiz Kürtlerle değil Türkiye'deki Kürtler büyük ölçüde bu ülkenin sahibidir. Asili unsurudur. Birlikte yaşadığımız insanlardır. Bizim hedefimiz Kürtleri PKK'nın elinden kurtarmaktır. Kürtler PYD/PKK'ya rehindir. Afrin kırsalında yakalanan Kürt çocukları 'PKK'ya niye katıldın' denildiğinde 'babanı öldürürüz' dediler, 'babam öldürülmesin' diye katıldım diyor. babama 'oğlunu öldürürüm' dediler diyor. Bir baskıyla örgüte katıldığını ifade ediyor."