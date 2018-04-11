TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Köln'de

Ocak ayından bu yana Almanya'da 40'tan fazla camiye saldırı olduğuna işaret eden Boynukara, şöyle devam etti:

"Saldırının türü önemli değil, bu saldırının olmuş olması başlı başına önemli. Burayı Türkler yapmış olabilir ama Türklerin büyük kısmı Alman vatandaşı, dolayısıyla bu Almanya devletinin bir camisi. Almanya devletinin buna bu şekilde bakması lazım. Türklerin kurduğu bir cami. O camiye gelmiş başkaları saldırıya uğramış demek, bu şekilde önemsiz görmek, insan hakları anlayışının sorunlu olduğu anlamına gelir."

Boynukara, bu saldırıların Avrupa'yı Avrupa yapan değerlere aykırı olduğunu vurgulayarak "Biz kim olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın insan hakkı ihlalinin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Saldırıların ciddiye alınması ve üzerine giderilmesi çağrısı yapan Boynukara, şunları kaydetti:

"Bu meseleler şimdi ciddiye alınmazsa bir gün yenileri meydana gelir ama ciddiye alırsanız bunu yapan unsurlar bu tür tutum ve davranışlardan uzak durur. Bu konuda bir duyarlılık oluşmasını amaçlıyoruz. Umarım bu gezi bu sürece katkıda bulunuruz."