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TBMM kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 02:13 | Son Güncelleme

Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yer aldı

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar başkanvekilliklerine seçildi.

AK Parti'den Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul Milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Emine Sare Aydın Yılmaz, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İYİ Parti'den Balıkesir Milletvekili İsmail Ok katip üye oldu.

Meclis idare amirliklerine ise AK Parti'den Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP'den Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP'den Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP'den Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul getirildi.

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karar Resmi Gazete TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri

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