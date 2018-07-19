TBMM kararı Resmi Gazete'de

Milli Savunma Komisyonunun Başkanı AK Parti'den Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili Bursa Milletvekili Refik Özen, Sözcüsü İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Katibi ise Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu oldu.

Buna göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekilliğine Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcülüğe Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Katipliğe Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz getirildi.

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Başkanvekilliğine Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Sözcülüğe Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Katipliğe İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı getirildi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Başkanı AK Parti'den İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Başkanvekili Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sözcüsü Konya Milletvekili Orhan Erdem, Katibi ise Sinop Milletvekili Nazım Maviş oldu.

Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Başkanvekilliğine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Sözcülüğe Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Katipliğe Ankara Milletvekili Barış Aydın getirildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Başkanvekilliğine Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Sözcülüğe Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Katipliğe Erzincan Milletvekili Burhan Çakır seçildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Başkanı AK Parti'den Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Başkanvekili İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Sözcüsü Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Katibi ise Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan oldu.