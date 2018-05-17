TBMM komisyonları tatilde de çalışacak

Bazı komisyonların Meclisin tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de çalışmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları, Meclisin tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de mesai yapacak.

Söz konusu komisyonların Meclisin tatilde ve ara verdiği dönemlerde de çalışabilmesine, TBMM Genel Kurulunun 8 Mayıs'taki 96'ncı Birleşimi'nde karar verildi.

