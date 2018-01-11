TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen, komisyon çalışmaları için ek süre talep edeceklerini bildirdi.
Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili İsen'in başkanlığında toplandı.
İncelemelerde bulunmak üzere Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere'ye gideceklerini açıklayan İsen, çalışma ziyareti planladıkları Avusturya'daki müzenin ise restorasyon nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.
Temaslardan alınacak sonuç doğrultusunda, Meclis Başkanlığının, ABD'ye gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ziyareti konusunu da ele alacağını ifade eden İsen, "Komisyonun yurt dışı çalışma ziyaretleri ve neticelerin hazırlanacak rapora yazılması için bir süreye ihtiyacı olacak. Bu nedenle bir aylık ek süre talep edeceğiz." dedi.
(AA)
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