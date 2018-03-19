TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu üyeleri Mersin'de

MERSİN (AA) - Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Bütün dünyada baktığınızda gün geçtikçe farklı bir formülle, farklı bir maddeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan 10 yıl önce olmayan bonzai gibi yüzlerce formül ortaya çıktı. Bunların yakalanması tespit edilmesi çok zorlaştı. En riskli ülkelerden birisi ne yazık ki Türkiye." dedi.

Tezcan, beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Tezcan, cumartesi günü Gaziantep'te olduklarını anımsatarak, şu ana kadar 9 toplantı yaptıklarını ve toplam 69 kişiyi dinlediklerini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun oluşturduğunu anımsatan Tezcan, "Şu anda 11 bakanlığımızla beraber ülke çapında çok ciddi mücadele veriyoruz. Bu 69 kişiyi dinledikten sonra özellikle kırmızı hatta olan, çok riskli olan İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, İzmir ve Ankara gibi illerimizde sahada nasıl çalışmalar yapılıyor görmek, kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu illetten, hastalıktan gençlerimizi korumak." diye konuştu.