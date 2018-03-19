TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu üyeleri Mersin'de

MERSİN (AA) - Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Bütün dünyada baktığınızda gün geçtikçe farklı bir formülle, farklı bir maddeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan 10 yıl önce olmayan bonzai gibi yüzlerce formül ortaya çıktı. Bunların yakalanması tespit edilmesi çok zorlaştı. En riskli ülkelerden birisi ne yazık ki Türkiye." dedi.
Tezcan, beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
Burada bir konuşma yapan Tezcan, cumartesi günü Gaziantep'te olduklarını anımsatarak, şu ana kadar 9 toplantı yaptıklarını ve toplam 69 kişiyi dinlediklerini söyledi.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun oluşturduğunu anımsatan Tezcan, "Şu anda 11 bakanlığımızla beraber ülke çapında çok ciddi mücadele veriyoruz. Bu 69 kişiyi dinledikten sonra özellikle kırmızı hatta olan, çok riskli olan İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, İzmir ve Ankara gibi illerimizde sahada nasıl çalışmalar yapılıyor görmek, kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu illetten, hastalıktan gençlerimizi korumak." diye konuştu.
Meclis Araştırma Komisyonunun 10 Ocak 2018'den bu yana çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Tezcan, şöyle konuştu:
"TBMM'de grubu bulunan 4 partiden 12 milletvekili arkadaşımız komisyonumuzda yer alıyor. Bunların içerisinde 7 AK Parti, 3 CHP, 1 MHP ve 1 HDP'li milletvekili arkadaşlarımız var. Bugün buraya 5 milletvekili arkadaşımızla geldik. Çok önemli bir konuda çalışmalara başladık. Madde bağımlılığı bir bireyin, bir toplumun değil bütün bir ülkeyi ilgilendiren bir hastalık, kangren olmuş bir hastalıktır. Kişilerin, bireylerin, özellikle beyni etkileyerek, Dünya Sağlık Örgütünün tabiriyle, bir beyin hastalığı haline geldi. Maalesef buna bulaşan genç neslimizi hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Tedavisi gerçekten zor. Bütün dünyada baktığınızda gün geçtikçe farklı bir formülle, farklı bir maddeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan 10 yıl önce olmayan bonzai gibi yüzlerce formül ortaya çıktı. Bunların yakalanması tespit edilmesi çok zorlaştı. En riskli ülkelerden birisi ne yazık ki Türkiye. Çünkü şu güne kadar dünyadaki afyon, uyuşturucu üretimini özellikle doğal uyuşturucu üretiminin yüzde 95'i ne yazık ki doğudan Afganistan'dan olmak üzere Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor."
Tezcan, bağımlı çocukları, gençleri kurtarmak için mutlaka tedavi şartı olduğunu, sonraki sürecin de önemlilik arz ettiğini bildirdi.
Komisyonun toplam 4 aylık çalışma süresi olduğunu aktaran Tezcan, 4 ayın sonunda bir rapor hazırlayarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunacaklarını, sonra da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.
Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilen mücadelenin önemine değindi.
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum