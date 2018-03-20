TBMM Türkiye-Kanada Dostluk Grubu Başkanı Başer:

TORONTO (AA) - TBMM Türkiye-Kanada Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kanada'da terör örgütleri PKK ve FETÖ yandaşlarının Türkiye aleyhinde faaliyetleriyle mücadeleye ilişkin, "Görüşmelerimiz ve Kanadalı milletvekillerinin değişik vesilelerle Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sonucunda, geçmişe oranla müşahede edilir olumlu gelişmeler kaydettik. Kanada'daki Türk iş adamları ile Türkiye'deki Kanadalı iş adamlarının faaliyetleri de bu gelişmede önemli bir yere sahip." dedi.

İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere 14 Mart'ta Kanada'ya gelen Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toronto, Montreal ve başkent Ottawa'daki programları süresince hem Kanadalı milletvekilleri hem de Türk ve Müslüman toplumunun ileri gelenleriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi.

PKK ve FETÖ yandaşlarının, Kanada'da Türkiye aleyhinde faaliyetleri olduğunu vurgulayan Başer, "Görüşmelerimiz ve Kanadalı milletvekillerinin değişik vesilelerle Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sonucunda, geçmişe oranla müşahede edilir olumlu gelişmeler kaydettik. Kanada'daki Türk iş adamları ile Türkiye'deki Kanadalı iş adamlarının faaliyetleri de bu gelişmede önemli bir yere sahip." değerlendirmesini yaptı.