Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlıkta da uygulanmaya başlanacak.

Türkiye genelinde 2023'e kadar yaygınlaştırılması hedeflenen projenin, öncelikle Ankara'daki kamu kurum/kuruluşlarının hizmet binaları, eğitim kurumları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi vatandaşın yoğun bulunduğu ve atık miktarının fazla olduğu kurumsal noktalarda yaygınlaştırılması planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında uygulanan atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren Sıfır Atık Projesi'nde 11 ay geride kaldı.

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, TBMM ve Başbakanlık'ta da uygulanmaya başlanacak.

- Yemek artıkları sokak hayvanlarına

Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanmasının yanı sıra projeyle, ağaçların kesilmesinin de önüne geçiliyor, sera gazı salınımı azaltılarak çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor.

Öte yandan proje kapsamında, sokak hayvanları da unutulmuyor. Bu kapsamda toplanan yemek ve ekmek artıkları, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek, değerlendirilmiş oluyor.

- 30 ilde seminer

Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla seminerler de veriliyor.

İllerdeki tüm paydaşlara projenin anlatılması için şubat ayında başlayan ve 30 ili kapsayan seminer dizisinde bugüne kadar, Antalya, Denizli, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Trabzon, İzmir olmak üzere 7 ilde proje tanıtıldı. Kurum ve kuruluşlarla eğitim kurumlarından yoğun katılım sağlandı.

Bu kapsamda, 7 Haziran 2018'de Konya'da ve 2019'a kadar da Aydın, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Bursa, Bolu, Yalova, Samsun, İstanbul, Sakarya, Amasya, Kırıkkale, Nevşehir, Isparta, Rize, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Elazığ, Erzincan ve Siirt'te de seminerler verilecek.

