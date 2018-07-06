TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

AK Parti Sakarya milletvekili olarak Meclis'e giren eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, lüks Lamborghini'sini, yabancı uyruklu eşinin üzerine alarak vergi ödemekten kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Sofuoğlu’nun “Araç yabancı uyruklu eşimin üzerine kayıtlı, hakkımızı kullanıyoruz” diye belirttiği yöntemle en az 600 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 250 bin lira kâr ettiği iddia edildi.

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun lüks aracı herkes tarafından konuşulurken gözden kaçan ayrıntıyı, CHP eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ yakaladı.

ARACIN ÖN PLAKASI YOK VE KANUNA AYKIRI

CHP’li Hüseyin Sağ, AK Partili Sofuoğlu'nun lüks aracında “ön plaka” olmamasına dikkat çekti.

Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e durumu bildiren CHP’li Sağ, “Mili sporcumuz yeni Milletvekilimiz Sayın Kenan Sofuoğlu Meclise Lamborghini marka aracı ile gelmiştir. Kanun açık ama aracın ön plakası yok ve trafiğe çıktığından itibaren sadece arka plakası bulunmakta. 54 MK 001 trafiğe çıktığından beri ön plakası olmayan araç ile ilgili cezai işlem uygulanmış mıdır? Uygulandıysa tutarı nedir? Uygulanmadıysa niye uygulanmamıştır?” sorularını yöneltti.