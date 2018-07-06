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TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:56 | Son Güncelleme

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghini ile meclise yemin etmeye gelişi konuşulurken, gözden kaçan ayrıntıyı CHP eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ yakaladı. CHP’li Hüseyin Sağ, AK Partili Sofuoğlu'nun lüks aracında “ön plaka” olmamasına dikkat çekti. Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e durumu bildiren CHP’li Sağ "Ön plakası olmayan araç ile ilgili cezai işlem uygulanmış mıdır? Uygulandıysa tutarı nedir? Uygulanmadıysa niye uygulanmamıştır?” sorularını yöneltti.

AK Parti Sakarya milletvekili olarak Meclis'e giren eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, lüks Lamborghini'sini, yabancı uyruklu eşinin üzerine alarak vergi ödemekten kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Sofuoğlu’nun “Araç yabancı uyruklu eşimin üzerine kayıtlı, hakkımızı kullanıyoruz” diye belirttiği yöntemle en az 600 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 250 bin lira kâr ettiği iddia edildi.

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun lüks aracı herkes tarafından konuşulurken gözden kaçan ayrıntıyı, CHP eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ yakaladı.

ARACIN ÖN PLAKASI YOK VE KANUNA AYKIRI

CHP’li Hüseyin Sağ, AK Partili Sofuoğlu'nun lüks aracında “ön plaka” olmamasına dikkat çekti.

Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e durumu bildiren CHP’li Sağ, “Mili sporcumuz yeni Milletvekilimiz Sayın Kenan Sofuoğlu Meclise Lamborghini marka aracı ile gelmiştir. Kanun açık ama aracın ön plakası yok ve trafiğe çıktığından itibaren sadece arka plakası bulunmakta. 54 MK 001 trafiğe çıktığından beri ön plakası olmayan araç ile ilgili cezai işlem uygulanmış mıdır? Uygulandıysa tutarı nedir? Uygulanmadıysa niye uygulanmamıştır?” sorularını yöneltti.

Araçların plakalarının durumu ise şöyle düzenleniyor:

a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte araç arka kısmında ve araç boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,

b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,

c) Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet,

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ak parti Kenan Sofuoğlu Lamborghini CHP Hüseyin Sağ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gidin haber yapacak bişeyler bulun ,ayıptır be arkadaş.
BU YARIŞÇI ARKADAŞIN BU ÜLKEYE NE FAYDASI OLACAKDA VEKİL YAPTILAR TABİ TAMAMEN TORPİL ŞAHSİ GELİN 600 VEKİLİ İNCELEYİN % 90 HALK TABİRİYLE PARA BABALARI KODAMANLAR YANİ ÜLKENİN KAYMAĞINI PAYLAŞANLAR HALK İÇİN DEĞİL KENDİLERİ İÇİN VEKİL OLMUŞLAR AMA MİLLETİMİZ MAALESEF VEKİL SEÇMESİNİ BİLMEYEN SADECE DUYGUSAL VE GÖZÜ KAPALI DÜŞÜNMEDEN ARAŞTIRMADAN SORGULAMADAN OY VEREN BİR MİLLET ÜLKENİN GELDİĞİ DURUM BU HER ŞEY ORTADA EKONOMİK KRİZLER İŞSİZLİK VS VS BİNBİR TÜRLÜ SORUNLAR.
bilmeden konusup adamin gunahini aliyorsunuz arķadaslar.kendisine iddia dan kalan birmilyon tl yi haram para diye almayip okul yaptirmis bir kisidir.Adam gibi adamdir...
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