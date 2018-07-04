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TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

04.07.2018 23:06 | Son Güncelleme

24 Haziran'da AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini marka otomobiliyle TBMM’ye gitmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sofuoğlu açıklamasında, "Araç, eşim Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı. Kanunen araç sahibinin eşi de kullanabiliyor. Devletin ilk aracı alırken tanımış olduğu bir hak söz konusu, bunu kullandım." ifadelerini kullandı.

MA-MZ harf grubuna tescil edilen araçların yabancıların kullandığı araç statüsünde olması ve Sofuoğlu’nun kullandığı aracın plakasının M ile başlaması da, aracı vergi ödemeden kullandığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Bu iddialar hakkında BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu şunları söyledi:

ARAÇ EŞİMİN ÜZERİNE KAYITLI

Araç, eşim Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı. Kanunen araç sahibinin eşi de kullanabiliyor. Devletin ilk aracı alırken tanımış olduğu bir hak söz konusu, bunu kullandım. vergi ödenmediği iddiaları doğru değil. Devlete araç için 700 bin dolarlık teminat gösterdim, her yıl da 50-60 bin lira teminat masrafı var. 36 bin lira da vergi ödüyorum."

Aracın 1 milyon 150 bin euro değerinde olduğunu söyleyen Sofuoğlu, başka lüks spor otomobillerinin ve motorsikletlerinin de olduğunu ve bu araçlarının kendi üzerine kayıtlı olduğunu belirtti.

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Kenan Sofuoğlu Lamborghini TBMM sosyal medya ak parti 24 haziran seçimleri vergi

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