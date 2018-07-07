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TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması partiyi böldü. İYİ Partili Murat Ağırel, sosyal medya paylaşımıyla iki isme de tepki gösterdi. Ağırel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kesinlikle kabul etmiyorum ve şiddetle protesto ediyorum. İYİ Parti MHP değildir” ifadelerini kullandı.

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

Bugün Meclis’te gerçekleştirilen milletvekili and içme töreninde, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması partiyi böldü.

MURAT AĞIREL İKİ İSMİ DE TOPA TUTTU

İYİ Partili Murat Ağırel, sosyal medya paylaşımıyla iki isme de tepki gösterdi. Ağırel, “Ben İYİ Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum... Ben solcu gelenekten gelen bir Kemalist olarak yemin töreninde sol elimi kaldırsam ne düşünülürse bende şu anda onu düşünüyorum... MHP de daha önce siyaset yapmış olabilirsiniz ancak bunca olay yaşanmışken el öpme nedir? Kesinlikle kabul etmiyorum ve şiddetle protesto ediyorum. İYİ Parti MHP değildir” diye yazdı.

KORAY AYDIN'IN BAHÇELİ İLE TOKALAŞMASI BÜYÜK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Eski MHP’li, İYİ Parti milletvekili Koray Aydın da bugün Meclis'te Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki ismin samimi tokalaşmaları dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sandığa gitmemekle ne denli iyi bir karar verdiğimi anladım....Hiç kimsenin hırsızlığına, yolsuzluğuna, yalanına, yanlışına iki yüzlülüğüne ortak olmamak huzur verici
içerdemisiniz yavru kurtlar.
Kazık kadar adamın el öpmesi nedir ya? Biraz onur, biraz gurur, karakter yok mu, o da bir insan sen de..Biat kültüründe hiçbir farkları yok.. İYİ partiye kayan CHP'liler fena keklendiler. Ama Ruhat Mengi istifa ederken söylemişti, MHP'yle irtibatlı kadrolar yönetimde diye..
Iyi parti vekillerinin buyuk cogunlugu Devlet Beyden kopamaz...yakında göreceksiniz...IYI parti cumhur ittifakina katilacaktir
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