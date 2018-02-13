Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare 2010'dan bu yana birer yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde, TSK deniz unsurlarının konuşlandırılmak suretiyle, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerde seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katıldığı hatırlatıldı.

Bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtilen kararda, anılan bölgelerde süren söz konusu eylemlerle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine izin veren BMGK'nin ilgili kararlarına ilişkin sürenin 7 Kasım 2017'de bir yıl daha uzatıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: