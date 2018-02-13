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TBMM'nin "Aden Körfezi" kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 03:55 | Son Güncelleme

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare 2010'dan bu yana birer yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde, TSK deniz unsurlarının konuşlandırılmak suretiyle, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerde seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katıldığı hatırlatıldı.

Bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtilen kararda, anılan bölgelerde süren söz konusu eylemlerle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine izin veren BMGK'nin ilgili kararlarına ilişkin sürenin 7 Kasım 2017'de bir yıl daha uzatıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla Hükümet'e verilen ve son olarak 8 Şubat 2017 tarihli karar ile bir yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmelerine ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için izin verilmesine Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 7 Şubat 2018 tarihli 56'ncı birleşiminde karar verilmiştir."

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Aden Körfezi Resmi Gazete Somali TBMM TSK

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