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TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 03:38 | Son Güncelleme

Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 26 Temmuz Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 25 Temmuz tarihli 10'uncu birleşiminde karar verildiği belirtildi.

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meclis Resmi Gazete TBMM

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