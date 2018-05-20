HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 02:23 | Son Güncelleme

Karara göre TBMM, 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'e kadar tatilde olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Karara göre TBMM, 17 Mayıs'tan başlamak üzere 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37'nci ve TBMM İç Tüzüğü'nün 3'üncü maddelerine göre, YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Karar, Genel Kurul'un 16 Mayıs 2018 tarihli 100'üncü birleşiminde alındı.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliğiBağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.