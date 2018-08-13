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TCDD'den ilaçlama uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (TCDD) yapılan açıklamada, Adana ve Mersin sınırlarındaki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

TCDD'den yapılan açıklamada, Adana ve Mersin il sınırları içinde bulunan demiryolu hatlarında 14-15 Ağustos'ta otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle belirtilen demiryolu hat kesimleriyle istasyonlarının çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları,
belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."

Açıklamada, 14-15 Ağustos'ta Adana-Mersin-Adana demiryolu hattı ve istasyonları ile Adana İncirlik
İstasyonları arasında ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Demiryolu Ilaçlama

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