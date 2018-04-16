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TCDD’den yangın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), Haydarpaşa Garı’nda hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda çıkan yangının söndürüldüğü kaydedildi.TCDD’den yapılan açıklamada, bugün bazı yayın organlarında Haydarpaşa Garı’ndaki boş vagonlarda yangın çıktığı haberleri yer aldığı belirtilerek, "Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), Haydarpaşa Garı’nda hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda çıkan yangının söndürüldüğü kaydedildi.
TCDD’den yapılan açıklamada, bugün bazı yayın organlarında Haydarpaşa Garı’ndaki boş vagonlarda yangın çıktığı haberleri yer aldığı belirtilerek, "Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür" denildi.

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