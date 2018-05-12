TCG Gediz fırkateyni Fas’ta

KAZABLANKA (AA) - NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1’de görev alan Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Gediz fırkateyni, Fas’ın Kazablanka limanına demirledi.
NATO görevi kapsamında Fas’a gelen TCG Gediz fırkateynini, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Rabat Askeri Ataşesi Albay Levent Yavuz, Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman, Yunus Emre Enstitüsü Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat ve büyükelçilik çalışanları ziyaret etti.
Ziyarette, Gemi Komutanı Dz.Yb. Serhat Demir ve Askeri Ataşe Yavuz, fırkateynin yürüttüğü görevlere ilişkin bilgi verdi.
Büyükelçi Öz ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından NATO Komutanlığı tarafından verilen resepsiyona katıldı.
138 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olan TCG Gediz fırkateyni, 2000 yılından bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alıyor.
Fırkateyn Nisan 2018’den bu yana, NATO’da barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz gücü sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1’de görev almaya başlamıştı.
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