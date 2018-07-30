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TCG Gediz'e yurda dönüşte karşılama töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı, NATO görevinden dönen TCG GEDİZ'e ve personeline yapılan karşılama törenini sitesinden yayınladı.

GENELKURMAY Başkanlığı, NATO görevinden dönen TCG GEDİZ'e ve personeline yapılan karşılama törenini sitesinden yayınladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: 1. TCG GEDİZ; 06 Nisan-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi ve Kuzey Denizinde icra ettiği NATO Daimi Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönmüştür. 2. TCG GEDİZ yaklaşık dört ay süren söz konusu görev süresince; a. Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusunda üç NATO tatbikatına katılmış (JOINT WARRIOR-2018 Fiilî Deniz ve Hava Savunma Tatbikatı, BALTOPS-2018 Barış İçin Ortaklık Tatbikatı, DYNAMIC MONGOOSE-2018 Denizaltı Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi Tatbikatı), b. DYNAMIC MONGOOSE tatbikatı kapsamında 70 derece kuzey enleminin de kuzeyine geçerek Kuzey Kutup Dairesinde bayrağımızı dalgalandırmış, c. Akdeniz, Afrika, Baltıklar ve İskandinavya’da yer alan toplam 12 ülkede 15 liman ziyareti gerçekleştirmiş, bu kapsamda Kleipeda/LİTVANYA ve Aalborg/DANİMARKA limanlarını ziyaret eden ilk Türk savaş gemisi olmuştur. 3. Görevini başarıyla tamamlayarak 30 Temmuz 2018 tarihinde yurda dönen TCG GEDİZ için Aksaz limanında bir karşılama töreni icra edilmiştir.

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