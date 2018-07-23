TCG GEDİZ'i Harp Okulu Öğrencileri törenle selamladı

ANKARA (DHA) SNMG-1 görevi dönüşünde anavatana intikale geçen TCG GEDİZ, Deniz Harp Okulu Öğrencilerinin iştirak ettiği Açık Deniz Eğitimleri kapsamında Lizbon’a intikal etmekte olan TCG SANCAKTAR ile 21 Temmuz 2018 tarihinde Akdeniz’de buluşarak gemiyi törenle selamladı.

