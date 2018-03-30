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TCG Oruçreis Fırkateyni Rize'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Rize Valisi Bektaş'ın da ziyaret ettiği gemi halkın ziyaretine açıldı

RİZE (AA) - Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı kapsamında Rize Limanı'na gelen Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Oruçreis Fırkateyni, halkın ziyaretine açıldı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Limanı'na gelen Oruçreis Fırkateyni'ni ziyaret etti. Bektaş'ı geminin komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, tören mangasıyla karşıladı.

Bektaş, burada yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerince gerçekleştirilen liman ziyaretleri sayesinde halkla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli arasında bir kaynaşma oluştuğunu belirterek, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Tümamiral Erdem ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca son yıllarda Karadeniz'de daha sık tatbikat ve liman ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Açıklamalar sonrası gemide incelemede bulunan Bektaş, gemi hakkında Erdem'den bilgi aldı.

Gemi, pazartesi gününe kadar günün belli saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak.

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Oruçreis Fırkateyni Rize Rize Valisi Erdoğan Bektaş Tümamiral Tayyar Erdem

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