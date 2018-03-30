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TCG Oruçreis Rize Limanı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

Karadeniz’de gerçekleştirilen Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı kapsamında TCG Oruçreis (F-245) Firkateyni Rize Limanı’na demirledi.2 Nisan Pazartesi gününe kadar Rize Limanı’nda kalacak olan geminin Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, beraberinde Deniz Binbaşı Turgay Özer ile birlikte Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti.Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca son yıllarda Karadeniz’de daha sık tatbikat ve liman ziyaretleri gerçekleştirildiğini belirten Filo Komutanı Tümamiral Erdem, Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı hakkında Vali Bektaş’a bilgilendirmelerde bulundu ve Rize’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.Vali Bektaş’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerince gerçekleştirilen liman ziyaretleri sayesinde, halkla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli arasında bir kaynaşma oluştuğunu ve bununda çok önemli olduğunu belirtti.Rize Valisi Erdoğan Bektaş, daha sonra savaş gemisine iadeyi ziyarete bulundu.

TCG Oruçreis Rize Limanı’nda

Karadeniz’de gerçekleştirilen Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı kapsamında TCG Oruçreis (F-245) Firkateyni Rize Limanı’na demirledi.
2 Nisan Pazartesi gününe kadar Rize Limanı’nda kalacak olan geminin Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, beraberinde Deniz Binbaşı Turgay Özer ile birlikte Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca son yıllarda Karadeniz’de daha sık tatbikat ve liman ziyaretleri gerçekleştirildiğini belirten Filo Komutanı Tümamiral Erdem, Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı hakkında Vali Bektaş’a bilgilendirmelerde bulundu ve Rize’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Vali Bektaş’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerince gerçekleştirilen liman ziyaretleri sayesinde, halkla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli arasında bir kaynaşma oluştuğunu ve bununda çok önemli olduğunu belirtti.
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, daha sonra savaş gemisine iadeyi ziyarete bulundu. Gerçekleştirilen bu ziyarete, Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, Vali Bektaş’ı askeri törenle karşıladı.

TCG Oruçreis Rize Limanı’nda

TCG Oruçreis Rize Limanı’nda

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