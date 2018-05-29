TCG Sancaktar göreve başladı

Yerli ve özgün tasarımla inşa edilen TCG Sancaktar, Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na katıldı.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Sancaktar'ın 7 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği anımsatıldı.
Yerli ve özgün tasarımla inşa edin TCG Sancaktar'ın emniyet eğitimleri ve cihaz/sistem kontrollerinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na katıldığı bildirildi.
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