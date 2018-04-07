TCG Sancaktar harp gemisi Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Türkiye’de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemilerinden TCG Sancaktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, TCG Bayraktar’dan sonra ikinci gemi olan TCG Sancaktar da düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Tuzla Anadolu Tersanesi’nde düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) İcra Kurulu Başkanı Sualp Ürkmez, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan ADİK Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Adnan Özbal, Sancaktar gemisinin hikayesini davetlilere anlatarak, "Biz 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü gemimizi denize indirmek için bir tören düzenlemiştik. Tüm hazırlıklarımızı yapmış, Başkanımız, bakanlarımız, komutanlarımız katılım için teyit vermişlerdi. Törenden bir gün önce 15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra Başbakanımızı Dolmabahçe’de ziyaret ettik. Akşamüstü Başbakanımız ofisi terk ederken ‘Sulap her şey hazır mı yarın geliyoruz’ demişti. Ben de baktım her şey yolunda. Ofisime çıktım. Televizyonu açtık bir baktık yolda tanklar hain terör örgütü darbe girişimi yaptı. İşimizi gücümüzü bıraktık, vatanımızın peşine düştük. Velhasıl törenimizi de gerçekleştiremedik. Tabii kocaman gemi yağlı kızaklar üzerinde fazla da durmaz. Ama milletimiz müthiş bir mücadelenin içinde. Bize bir moral lazım dedik. Bu terör örgütüne bir cevap lazım. Biz bunu bir gün gecikmeyle Pazar günü indirelim dedik. Evet sadece bir gün sonra bu gemiyi tören ile gelebilen dostlarımız eşliğinde denize indirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu projeler milli savunma sanayimizin göz bebeğidir"

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ise geçmişte yurt dışından tedarik ile gerçekleştirilen birçok projenin artık milli imkanlarla yapıldığının altını çizerek, "Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettiğimiz 40’a yakın platform bulunmakta olup halihazırda sözleşmeleri devam eden 20’den fazla platformun inşasına yönelik faaliyetlere devam etmektedir. Bunlara ek olarak milli elektronik silah sistemlerine ait projeler de müsteşarlığımız tarafından yürütülmekte olup askeri personellerimizin ihtiyaçları sağlanmaktadır" diye konuştu.

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Hızla değişen güvenlik denklemi, deniz kuvvetlerimizin operatif ve stratejik etkinliğinin daha da arttırılmasını dikte etmektedir. Bu yönde başarılı olmanın temel şartlarından biri de etkin güç aktarım kapasitesine, bir başka değişle istediği gücü istediği anda dünyanın herhangi bir bölgesine bulundurabilecek bir deniz kuvvetleri gücüne sahip olmaktır. Güç aktarım kapasitesinin geliştirilmesi yönündeki projeler Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra hız kazanmıştır. Sonrasında bölgesel güç aktarımına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilen TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar inşa edilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizi çok önemli bir noktaya taşıyacak olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu’nun inşası da devam etmektedir. Anadolu üzerindeki hava araçları ile birlikte gelecekteki deniz kuvvetleri gücümüzü asli unsurlarından birini oluşturacaktır. Halen tüm hızı ile devam etmekte olan bu projeler milli savunma sanayimizin göz bebeğidir" şeklinde konuştu.