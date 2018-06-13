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TCG YILDIRAY denizaltısı, gemiyi torpido atışı ile böyle batırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabından TCG YILDIRAY denizaltısının, kullanımdan kalkmış olan bir hedef gemisine yaptığı başarılı atışla hedef gemiyi batırdığı görüntüleri yayınladı.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabından TCG YILDIRAY denizaltısının, kullanımdan kalkmış olan bir hedef gemisine yaptığı başarılı atışla hedef gemiyi batırdığı görüntüleri yayınladı.

TSK Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“TCG YILDIRAY denizaltısı tarafından 11 Haziran 2018 tarihinde kullanımdan kalkmış olan bir hedef gemisine harp başlıklı torpido atışı başarıyla gerçekleştirilmiş ve hedef gemi batırılmıştır.”

Görüntü Dökümü:

- TCG YILDIRAY denizaltısı tarafından kullanımdan kalkmış olan bir hedef gemisine yaptığı başarılı atışla hedef gemiyi batırdığının görüntüleri

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