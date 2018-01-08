TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19872 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.03367 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.2013 BHD BAHREYN DİNARI 9.9437 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0206 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.3055 BRL BREZİLYA REALİ 1.1569 CZK ÇEK KORUNASI 0.17605 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00028 PHP FİLİPİN PESOSU 0.07477 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.30079 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00351 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4474 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05903 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.60376 HKD HONG KONG DOLARI 0.47923 IQD IRAK DİNARI 0.00314 ISK İZLANDA KRONU 0.03590 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01135 QAR KATAR RIYALİ 1.0296 HUF MACAR FORİNTİ 0.01455 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.07331 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.93790 MXN MEKSİKA PESOSU 0.19487 EGP MISIR LİRASI 0.21180 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00046 PEN PERU YENİ SOLU 1.1680 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.0798 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.8152 SYP SURİYE LİRASI 0.00727 THB TAYLAND BAHTI 0.11639 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0726 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13286 JOD ÜRDÜN DİNARI 5.2874 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.0893 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.6901
(AA)
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