TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19999 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.03408 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.2242 BHD BAHREYN DİNARI 10.0473 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0312 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.2818 BRL BREZİLYA REALİ 1.1670 CZK ÇEK KORUNASI 0.17776 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00028 PHP FİLİPİN PESOSU 0.07521 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.30357 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00355 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4739 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05956 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.61062 HKD HONG KONG DOLARI 0.48420 IQD IRAK DİNARI 0.00318 ISK İZLANDA KRONU 0.03634 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01146 QAR KATAR RIYALİ 1.0403 HUF MACAR FORİNTİ 0.01467 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.07385 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.94589 MXN MEKSİKA PESOSU 0.19667 EGP MISIR LİRASI 0.21421 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00047 PEN PERU YENİ SOLU 1.1769 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.0864 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.8452 SYP SURİYE LİRASI 0.00735 THB TAYLAND BAHTI 0.11804 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0838 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13365 JOD ÜRDÜN DİNARI 5.3425 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.1044 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.7322
(AA)
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