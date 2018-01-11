TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.03402 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.2286 BHD BAHREYN DİNARI 10.0683 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0333 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.2864 BRL BREZİLYA REALİ 1.1756 CZK ÇEK KORUNASI 0.17749 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00028 PHP FİLİPİN PESOSU 0.07532 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.30498 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00355 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4797 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05962 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.60844 HKD HONG KONG DOLARI 0.48517 IQD IRAK DİNARI 0.00318 ISK İZLANDA KRONU 0.03622 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01149 QAR KATAR RIYALİ 1.0423 HUF MACAR FORİNTİ 0.01467 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.07362 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.95181 MXN MEKSİKA PESOSU 0.19641 EGP MISIR LİRASI 0.21443 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00047 PEN PERU YENİ SOLU 1.1783 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.0860 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.8470 SYP SURİYE LİRASI 0.00737 THB TAYLAND BAHTI 0.11853 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0859 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13331 JOD ÜRDÜN DİNARI 5.3512 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.1089 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.7410
(AA)
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak
Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Halkbank açıklaması
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum