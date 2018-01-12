TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20135 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.03423 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.2112 BHD BAHREYN DİNARI 9.9894 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0252 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.3135 BRL BREZİLYA REALİ 1.1700 CZK ÇEK KORUNASI 0.17886 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00028 PHP FİLİPİN PESOSU 0.07474 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.30358 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00354 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4767 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05915 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.61347 HKD HONG KONG DOLARI 0.48128 IQD IRAK DİNARI 0.00316 ISK İZLANDA KRONU 0.03637 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01143 QAR KATAR RIYALİ 1.0342 HUF MACAR FORİNTİ 0.01477 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.07415 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.94816 MXN MEKSİKA PESOSU 0.19648 EGP MISIR LİRASI 0.21263 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00046 PEN PERU YENİ SOLU 1.1702 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.0948 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.8376 SYP SURİYE LİRASI 0.00731 THB TAYLAND BAHTI 0.11786 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0774 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13194 JOD ÜRDÜN DİNARI 5.3112 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.1074 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.7310
(AA)
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